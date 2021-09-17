Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

Правом проголосовать в онлайн-формате воспользовались многие российские политики, включая главу правительства Михаила Мишустина. Выборы в России будут продолжаться до 19 сентября. Итоги голосования станут известны не ранее 20 сентября.

Напоминаем, что в пятницу, 17 сентября, в Ленобласти стартовал первый день голосования по выборам в Государственную думу России и Законодательное собрание региона. Своим избирательным правом уже воспользовались многие жители Ленинградской области. Для избирателей открыты 1 004 избирательных участка, которые будут работать с 8.00 до 20.00.