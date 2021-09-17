Жители Ленобласти активно идут на выборы — фото

Автор: Гузель Галимова
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Жители Ленобласти с утра пятницы, 17 сентября, активно идут на избирательные участки, чтобы отдать свой голос за кандидатов в депутаты Госдумы и Законодательного собрания региона.

Жители Ленобласти активно идут на выборы - фото Ленобласть, избирательные участки, выборы депутатов Госдумы, Выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выборы
Жители Ленобласти активно идут на выборы - фото Ленобласть, избирательные участки, выборы депутатов Госдумы, Выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выборы
Жители Ленобласти активно идут на выборы - фото Ленобласть, избирательные участки, выборы депутатов Госдумы, Выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выборы
Жители Ленобласти активно идут на выборы - фото Ленобласть, избирательные участки, выборы депутатов Госдумы, Выборы депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва, выборы
Фото из соцсетей.

Для избирателей открыты 1 004 избирательных участка, которые будут работать с 8.00 до 20.00. Голосование длится три дня — 17, 18 и 19 сентября. Свой выбор смогут сделать все жители Ленобласти, включая избиратели в отдаленных районах и на островах.

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16.09.2021 135
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