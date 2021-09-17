Молодые ленинградцы делают свой первый выбор

Молодые избиратели приходят на избирательные участки 47 региона, чтобы впервые проголосовать

«У меня всегда была активная гражданская позиция, еще со школы. Мне хотелось участвовать в жизни нашего государства. В школе я мог это делать, например, на уровне общественных проектов, которые повышают функциональную грамотность ребят. Сейчас у меня появилась возможность принять участие в демократическом процессе и отдать свой голос», ― рассказал студент из Всеволожского района Егор Проскуров.