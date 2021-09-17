Молодые ленинградцы делают свой первый выбор

Автор: Кира Нагорная
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Молодые избиратели приходят на избирательные участки 47 региона, чтобы впервые проголосовать

выборы
Фото: lenobl.ru
«У меня всегда была активная гражданская позиция, еще со школы. Мне хотелось участвовать в жизни нашего государства. В школе я мог это делать, например, на уровне общественных проектов, которые повышают функциональную грамотность ребят. Сейчас у меня появилась возможность принять участие в демократическом процессе и отдать свой голос», ― рассказал студент из Всеволожского района Егор Проскуров. 

По традиции те, кто впервые голосует, получили подарок. Так, 18-летняя Виктория Скрипий из Киришей и Анастасия Ананьева из поселка Кобринское получили обложки для паспортов.

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Напомним, 17-19 сентября в Ленобласти проходят выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований. Леноблизбирком запустил “горячую линию” для жителей региона. Подробнее о кандидатах и партиях можно узнать с помощью цифровых сервисов ЦИК России, а также в личных кабинетах граждан на портале «Госуслуги». Список кандидатов доступен по ссылке.

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