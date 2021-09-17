Наблюдатель: «На избирательном участке 473 голосование проходит в позитивном ключе»

Как сообщают в паблике «Кингисепп Ленинградская область», на избирательном участке 473 высокая явка и соблюдаются меры защиты от COVID-19.

Наблюдатели следят за действиями членов УИК. Как сообщает одна из наблюдателей – Юлия Веричева – задача стоит, чтобы выборы проходили честно.

«Чтобы естественная конкуренция выражалась в цивилизованной форме, без обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний. И за этим мы наблюдаем», – рассказал Юлия Веричева

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По словам наблюдателя, на участке 473 нарушений не зафиксировано, голосование проходит в позитивном ключе.