Наблюдатель: «На избирательном участке 473 голосование проходит в позитивном ключе»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщают в паблике «Кингисепп Ленинградская область», на избирательном участке 473 высокая явка и соблюдаются меры защиты от COVID-19.

dfgnjnnjkj
Фото: vk.com/kingisepp_lo

Наблюдатели следят за действиями членов УИК. Как сообщает одна из наблюдателей – Юлия Веричева – задача стоит, чтобы выборы проходили честно.

«Чтобы естественная конкуренция выражалась в цивилизованной форме, без обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний. И за этим мы наблюдаем», – рассказал Юлия Веричева
Вам будет интересно
Наблюдатель: «На избирательном участке 473 голосование проходит в позитивном ключе» Ленинградская область, Кингисепп, Выборы в Ленобласти
Сергей Бебенин проголосовал на выборах депутатов Законодательного собрания и Госдумы
Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин поучаствовал в голосовании 17 сентября на избирательном участке № 725 в Подпорожском культурно-досуговом...
17.09.2021 38

По словам наблюдателя, на участке 473 нарушений не зафиксировано, голосование проходит в позитивном ключе.

Автор