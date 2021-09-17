Сергей Перминов: Ленобласть показала высочайший уровень подготовки к выборам

Член Совета Федерации Сергей Перминов рассказал о подготовке и первых итогах выборов в Ленинградской области.

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«Традиционно в Ленинградской области высочайший уровень подготовки к выборам, есть ленинградская школа, об этом можно говорить совершенно серьезно и смело. К голосованию избирательная система и партии, подошли абсолютно готовыми», – сообщил Сергей Перминов

Однако, согласно данным мониторинга, отмечены попытки создать поле из недостоверных новостей о выборах в регионе. В отдельные минуты в соцсетях публиковались до 40 сообщений о якобы зафиксированных нарушениях.

По данным сенатора, ни одно из них не подтвердилось и не соответствует фактам. Кто-то тестирует деструктивные цифровые технологии.