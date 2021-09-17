Пушистый хулиган был в бегах 7 минут, после чего его вернули в клетку.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов сообщил о внештатной ситуации, которая случилась на одном из избирательных участков столицы. Один из избирателей пришел на выборы с енотом и выпустил его прямо в здании участковой избирательной комиссии.

Пробежка пушистого хулигана по кличке Том оказалась недолгой — через 7 минут беглеца поймали и вернули в клетку.