Явка на выборы в микрорайоне Аэродром Гатчины 17 сентября оказалась высокой

В Ленинградской области подходит к завершению первый день голосования на выборах депутатов в Государственную Думу и областное Законодательное собрание.

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Хорошая явка в регионе зафиксирована в течение всего 17 сентября. Например, в микрорайоне Аэродром города Гатчины.

Как сообщает председатель участковой избирательной комиссии № 390 в ФОК «Арена» Ирина Романова, несмотря на рабочий день, желающих проголосовать в первый день трехдневного голосования было много.

По информации Леноблизбиркома, 17 сентября на 15:00 проголосовали 7,52% избирателей в Ленинградской области – это 103 751 человек.