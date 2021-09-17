Леноблизбирком рассказал о проверках сообщений о нарушениях на выборах 17 сентября

Сотрудники Леноблизбиркома проверили сообщения о возможных нарушениях в ходе дня голосования 17 сентября.

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Поступило сообщение о том, что на УИК 164 и 165 отсутствует отдельный сейф для сейф-пакетов с бюллетенями. Вся документация хранится в одном месте. Однако проверка показала, что информация не соответствует действительности – на местах используется сейф.

Сообщалось о том, что на УИК № 968 в Кудрово члены комиссии ушли на надомное голосование в 08:00 утра и отказались показать наблюдателям реестр заявок на голосование вне помещения. Из-за этого невозможно было установить, сколько избирателей они планируют обойти и достаточно ли взяли для этого бюллетеней. Однако председатель УИК С. А. Фокина информацию не подтвердила.

Поступило сообщение о том, что на УИК № 137 в Буграх зафиксировано сразу несколько нарушений: организация «Карусели» из военнослужащих, выявлена аномально высокая явка в первой половине дня, избирателям по открепительным удостоверениям выдают больше бюллетеней, чем им полагается.

В Леноблизбиркоме напоминают, что в границах избирательного участка находится воинская часть. Проголосовало около 300 военнослужащих.