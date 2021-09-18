Еще у 196 человек выявили коронавирус в Ленобласти – данные на 18 сентября

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 196 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 18 сентября.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+5), Заборье (+1).

Волосовский район: Волосово (+5), Торосово (+1), Беседа (+1), Губаницы (+1).

Волховский район: Волхов (+2), Колчаново (+1), Сясьстрой (+1), Старая Ладога (+2), Нурма (+1).

Всеволожский район: Мурино (+1), Всеволожск (+15), Кудрово (+9), Янино-1 (+4), Проба (+1), Воейково (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+1), Осельки (+1), Кузьмоловский (+1), им. Морозова (+4), Старая (+2), Романовка (+1), Бугры (+2), им. Свердлова (+2), массив Белоостров, ДНТ Поляна-2 (+1), Углово (+2), Заозерное (+1), Лаврики (+1), Лесколово (+2).

Выборгский район: Выборг (+5), Первомайское (+1), Приморск (+3), Коробицыно (+1), Каменка (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+4), Войсковицы (+1), Вырица (+1), Терволово (+1), Коммунар (+1), Белогорка (+2), Большие Колпаны (+1), Новый Свет (+3), Сяськелево (+1), Сусанино (+1), Семрино (+1), Нижняя (+1), Большое Верево (+2).

Кингисеппский район: Кингисепп (+7), Котельский (+1), Кингисеппский (+2), Большая Пустомержа (+1).

Киришский район: Кириши (+9), Будогощь (+1).

Кировский район: Кировск (+3), Отрадное (+1), Павлово (+1), Мга (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+5), Андреевщина (+1), Пономарёво (+1).

Ломоносовский район: Русско-Высоцкое (+1), Ропша (+1), Лаголово (+1), Оржицы (+2), Глобицы (+1).

Лужский район: Луга (+3), Торковичи (+1), Толмачёво (+2), Дзержинского (+1), Ретюнь (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+7).

Приозерский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Сланцевский район: Сланцы (+6), Овсище (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+11), Ганьково (+1), Красава (+1).

Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+7), Тельмана (+1), Никольское (+1), Ям-Ижора (+1), Шапки (+1), Войскорово (+1).