Жесткая авария, с участием пьяного водителя, произошла в Каменногорске

Автор: Александр Селиванов
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За пьяную езду гражданину грозит от полутора до двух лет лишения прав и 30 тысяч рублей штрафа.

Жесткая авария, с участием пьяного водителя, произошла в Каменногорске Россияне, Россия, Ленобласть, Каменногорск, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, алкоголь, автомобили, аварияИсточник: vk.com/vyborg_interesting
Жесткая авария, с участием пьяного водителя, произошла в Каменногорске Россияне, Россия, Ленобласть, Каменногорск, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, алкоголь, автомобили, аварияИсточник: vk.com/vyborg_interesting
Жесткая авария, с участием пьяного водителя, произошла в Каменногорске Россияне, Россия, Ленобласть, Каменногорск, ДТП в России, ДТП в Ленобласти, ДТП, водители, алкоголь, автомобили, аварияИсточник: vk.com/vyborg_interesting

По информации правоохранительных органов, авария произошла днем 17 сентября напротив дома № 78а по Леншоссе в Каменногорске. По неизвестной причине водитель иномарки догнал Ладу и автомобиль перевернулся.

За рулем китайца был мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В его крови было около 1,5 промилле, что примерно соответствует половине бутылки водки или двум литрам пива.

Отмечается, что в аварии пострадавших нет.

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16.09.2021 193

По факту ДТП проводится проверка.

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