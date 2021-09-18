В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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В Лужском районе ночью наблюдали северное сияние.

Очевидцам удалось заснять сполохи в небе над Лужским районом. Кадры были опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

На фото попали абсолютно все всплески, сполохи и затухания северного сияния этой ночи.

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В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Лужский район, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Лужский район, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Лужский район, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
В небе над Ленобластью запечатлели северное сияние – фото и видео Северное сияние в России, Северное сияние в Ленобласти, северное сияние, Россияне, Россия, природа, погода, Лужский район, ЛенобластьИсточник: https://t.me/astrophotoboloto
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15.09.2021 201
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