Правительство Ленобласти поздравило ленинградцев с Днем работников леса и отметило важность сохранения и рационального использования лесных богатств.

В воскресенье, 19 сентября, в Ленобласти отмечается День работников леса. Правительство 47 региона высоко оценило вклад работников лесного хозяйства и опубликовало свои поздравления в связи с профессиональным праздником.

«К вопросам сбережения, эффективного использования и восстановления лесного фонда Правительство Ленинградской области относится с особым вниманием. Ежегодно в нашем регионе ведется активная работа по защите лесов от пожаров, проходят многочисленные массовые мероприятия по уборке и посадке леса, уходу за зелеными насаждениями», — отмечается в поздравлении

Власти выражают глубокую признательность всем, кто посвятил свою профессиональную жизнь лесному хозяйству, за самоотверженный труд, искреннюю любовь к родной природе и бережное к ней отношение.

Ветеранам и работникам леса пожелали здоровья, благополучия, успехов в нелегком труде и всего самого доброго. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.