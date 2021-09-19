Для многих воскресенье самый удобный и привычный день для голосования.

Сегодня, 19 сентября в Ленинградской области начался третий и завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Избирательные участки открыты для ленинградцев с 8 утра. Для многих воскресенье самый удобный и привычный день для голосования.

Издание «Гатчинская правда» рассказало историю пожилой избирательницы по имени Галина. Женщина пришла на участок №368 пораньше, чтобы внимательно прочитать всю информацию о кандидатах, «найти своих» и разобравшись в ситуации, поставить заветную галочку.

Глава муниципального образования «Выборгский район» Дмитрий Никулин также выбрал воскресенье, чтобы реализовать свое избирательное право. Он проголосовал на участке №249, в здании медколледже города Выборга. По словам Никулина, он проголосовал за тех, кого знает и кто вносит реальный вклад в развитие страны и региона каждый день.

Первые итоги голосования на выборах в Госдуму станут известны уже после 21:00 мск. Об этом сообщает ЦИК РФ.

Фото: Гатчинская правда, Администрация МО "Выборгский район" Ленобласти