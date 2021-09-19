Явка на третий день выборов в Ленобласти составила 26,17% — Леноблизбирком

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Избирательная комиссия Ленинградской области
Фото: Избирательная комиссия Ленинградской области

По состоянию на 10 часов 19 сентября проголосовало 363 тысячи 898 избирателей.

Сегодня, 19 сентября, проходит завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Леноблизбирком сообщил актуальные данные об активности избирателей.

Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, по состоянию на 10 часов 19 сентября проголосовало 363 тысячи 898 избирателей, что составляет 26,17% от числа избирателей, проголосовавших 17 и 18 сентября.

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19.09.2021 29
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