По состоянию на 10 часов 19 сентября проголосовало 363 тысячи 898 избирателей.

Сегодня, 19 сентября, проходит завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Леноблизбирком сообщил актуальные данные об активности избирателей.

Как сообщил глава Леноблизбиркома Михаил Лебединский, по состоянию на 10 часов 19 сентября проголосовало 363 тысячи 898 избирателей, что составляет 26,17% от числа избирателей, проголосовавших 17 и 18 сентября.