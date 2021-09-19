«И, хоть, мой голос маленький в масштабах района, Ленинградской области и всей страны, я не имею права подвести людей, с которыми мы каждый раз встречаемся на улице», — отметил глава администрации Волховского района Алексей Брицун.

Сегодня, 19 сентября в Ленинградской области начался третий и завершающий день голосования за депутатов в Госдуму РФ и Законодательного собрания. Для ленинградцев с 8:00 открыто свыше тысячи УИКов по всему региону. Выбрать своего кандидата можно до 20:00.

Своим избирательным право также воспользовался Глава администрации Волховского района Алексей Брицун. Он призывает всех, кто имеет право голоса, прийти и проголосовать. Алексей Брицун отметил позитивные изменения в стране за последние годы и чувство стабильности у людей.

«И сегодня взять и перечеркнуть всё, что было сделано за последние годы, мы просто не имеем права. Поэтому я каждый раз принимаю участие в выборах и призываю всех, кто имеет право голоса, прийти и проголосовать. Я голосую за стабильность и за то, чтобы страна развивалась не снижая темпы», – сказал Алексей Брицун.