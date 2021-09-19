В списках зарегистрированных избирателей – 1400 человек.
Глава Ленобласти Александр Дрозденко к обеду прибыл в Лупполово во Всеволожском районе на УИК №131. Как передает «47channel», в основном все проходит спокойно.
Дрозденко полагает, что явка в регионе составит 40 % — плюс-минус 1-2 %.
Губернатор также признался, все всегда приезжает на выборе либо на мотоцикле, либо на автомобиле «Победа» — сегодня он отдал предпочтение последнему. Он отметил, что посещает это мероприятие с хорошим настроением, а любые споры можно уладить посредством диалога.
«Может быть, мне не хватает того праздника, который бывал раньше. Когда я был молодым специалистом, на участке продавали пиво и можно было взять пирожки с капустой», — вспомнил Дрозденко.
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19.09.2021 27