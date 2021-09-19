Происходящее успели запечатлеть очевидцы.

В воскресенье, 19 сентября, на повороте с Володарского моста к Октябрьской набережной в Невском районе Санкт-Петербурга большегруз не удержал равновесие. Он завалился на бок неподалеку от заправки, сообщают пользователи в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» во «ВКонтакте».

Мусор из опрокинувшегося кузова тут же оказался на дороге. Кроме того, на проезжую часть вылилось масло. На месте работает трактор, другие подробности аварии неизвестны.

Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург"