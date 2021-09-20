В Эрмитаже выставили мумию, сменившую имя и пол

Эрмитаж открыл выставку с мумией, изменившей имя и пол – не по своей воле, а из-за ошибки исследователей.

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Речь идет о мумии мужчины на временной выставке «Египет в Эрмитаже». Скорее всего, это тело жреца Амона Па-Кеш. Однако до 2017 года ученые считали, что это тело знатной певицы Бабат из храма Амон-Ра.

Именно поэтому выставка носит название «Мумия меняет имя». Вторая экспозиция «После мумий» расскажет о прогрессе египетской культуры от античных времен до нашего времени. Обе выставки можно посетить до 12 декабря.