В круглосуточные учебные и лечебные учреждения Ленобласти будут пускать только одного родственника

Александр Дрозденко подписал постановление, с 20 сентября вносящее корректировку в основной «антиковидный» документ Ленинградской области.

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Оно запрещает посещение учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Исключение возможно для близкого родственника, который должен представить один из документов:

сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19 ;

; справка о заболевании COVID-19 за последние полгода;

отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов до посещения.

Встречи будут организовать преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении по предварительной записи с использованием СИЗ.