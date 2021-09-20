В круглосуточные учебные и лечебные учреждения Ленобласти будут пускать только одного родственника

Автор: Сергей Агутин
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Александр Дрозденко подписал постановление, с 20 сентября вносящее корректировку в основной «антиковидный» документ Ленинградской области.

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Оно запрещает посещение учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты с круглосуточным пребыванием. Исключение возможно для близкого родственника, который должен представить один из документов:

  • сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19;
  • справка о заболевании COVID-19 за последние полгода;
  • отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов до посещения.

Встречи будут организовать преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении по предварительной записи с использованием СИЗ.

В круглосуточные учебные и лечебные учреждения Ленобласти будут пускать только одного родственника Ленинградская область, COVID-19 в Ленобласти, COVID-19
В круглосуточные учебные и лечебные учреждения Ленобласти будут пускать только одного родственника Ленинградская область, COVID-19 в Ленобласти, COVID-19
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