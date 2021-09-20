Петербург вошел в пятерку лидеров по потребительскому спросу в России

Ленинградская область расположилась на 28 месте.

Петербург занял пятое место в списке регионов России по динамике потребительского спроса. С января по июль 2021 года потребительский спрос в городе увеличился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Среднедушевые потребительские траты составили 37,5 тыс. рублей в месяц. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Больше всего потребительский спрос вырос в Краснодарском крае на 22,2, Республике Адыгея — 21,9%, Кабардино-Балкарской Республике — 20,8%.

Ленинградская область занимает 28 место, потребительский спрос увеличился на 11,6 %. Среднедушевые потребительские траты составили 28,5 тыс. рублей в месяц.