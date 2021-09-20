Минприроды утвердило перечень самых загрязняющих предприятий России

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации утвердило перечень самых «грязных» предприятий в стране. В него вошли 487 объектов, рассказал в интервью ТАСС глава ведомства Александр Козлов.

Он сообщил, что в министерстве такие предприятия называют приоритетные в плане загрязняющих веществ. Их надо устранять прежде всего, подчеркнул чиновник.

Отмечается, часть этих предприятий уже начали модернизовать свое производство. Это обойдется в сумму 495 млрд рублей. Какие-то заводы уже начали свое обновления. Заключены 33 соглашения на общую сумму 495,7 млрд рублей. Половина этих средств уже потрачена.

За 2021 года необходимо достичь снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 4% в рамках национального проекта, подчеркнул Александр Козлов.