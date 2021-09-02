Также в топ 3 экологического медиарейтинга регионов России вошли Московская область, Санкт-Петербург и Красноярский край.

Проблема экологии всё чаще становится предметом дискуссий в современном обществе. В России решили выяснить самые активные регионы, которые обсуждают экологическую повестку и занимаются решением ее проблем. Экологический медиарейтинг за апрель-июнь 2021 года подготовили издание «Аргументы и факты», компания «Медиалогия» и премия «Экотех-лидер 2021».

Ленинградская область заняла 10-ю строчку в экорейтинге. Первые три места заняли Московская область, Санкт-Петербург и Красноярский край. Об этом сообщает 47channel.

Как отмечают эксперты, топ-20 регионов из экологического рейтинга занимаются не только медийной деятельностью, но и вносят реальный вклад для решения проблем. В Ленобласти очень пристально следят за соблюдением законов об отходах. Мусоровозы в регионе становятся законопослушными, это подтвердили рейды.