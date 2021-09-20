Подростки-лицеисты угнали иномарку в Сиверском

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 16 сентября недалеко от цветочного магазина на улице Строителей в поселке Сиверский Гатчинского района полицейские остановили 13-летнего семиклассника и 17-летнего одиннадцатиклассника одного из лицеев.

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20.09.2021 203

По версии следствия, молодые люди угнали зеленый Volkswagen Passat у 59-летнего мужчины от дома на той же улице Строителей. Материальный ущерб автовладельца составил 100 тысяч рублей.

Иномарку нашли возле частных домов на Белогорском шоссе. Лицеистов-угонщиков передали родителям.

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