Подростки-лицеисты угнали иномарку в Сиверском

По информации ivbg.ru, 16 сентября недалеко от цветочного магазина на улице Строителей в поселке Сиверский Гатчинского района полицейские остановили 13-летнего семиклассника и 17-летнего одиннадцатиклассника одного из лицеев.
Вам будет интересно
Информация о погибших или пострадавших пока не поступала. По информации очевидцев, в Пермском государственном университете стреляют. Люди экстренно покидают здание. Некоторые студенты...
20.09.2021 203
По версии следствия, молодые люди угнали зеленый Volkswagen Passat у 59-летнего мужчины от дома на той же улице Строителей. Материальный ущерб автовладельца составил 100 тысяч рублей.
Иномарку нашли возле частных домов на Белогорском шоссе. Лицеистов-угонщиков передали родителям.