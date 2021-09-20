Роскомнадзор усилит поиск запрещенного контента в интернете

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), который является подведомственной Роскомнадзору структурой, запустит систему поиска противоправного контента, которая будет сканировать в интернете изображения и видео.

Система будет функционировать на основе искусственного интеллекта (ИИ). Это, как убеждены в ведомстве, позволит повысить эффективность обнаружения экстремистских материалов и порнографии.

Однако, как считают эксперты, появление данной системы может обернуться замедлением работы анализируемых ресурсов.

О планах по внедрению системы сообщает «Коммерсант», который обнаружил на сайте госзакупок опубликованный тендер, цена которого составляет 15 млн рублей. В нем речь идет о разработке техзадания для системы поиска нарушений в интернете по изображениям и видеофайлам.

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Издание сообщает, что систему получит название «Окулус», а ее запуск планируется в 2022 году. С ее помощью будут выявляться экстремистские материалы и порнографии, а также случаи с пропагандой наркотиков, призывами к массовым беспорядкам и самоубийствам.