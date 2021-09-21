На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 70-73 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой;

км 17,41,76 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;

км 68-71 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт СБО.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

г. Тосно км 10-12 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 64-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

км 42-44 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

ТрР км 63, км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 142-144 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;

км 164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;

км 110-119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, отсыпка обочин;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: