На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 21 сентября

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 21 сентября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.
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04.09.2021 2939
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 70-73 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой;
- км 17,41,76 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 68-71 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт СБО.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- г. Тосно км 10-12 ограничение скорости движения в направлении на МСК с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин битумной мастикой.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 64-90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, заливка трещин в асфальтобетонном покрытии.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 42-44 ограничение скорости движения в оба направления 08:00 до 17:00, очистка водоотводных лотков (канав и кюветов).
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
- ТрР км 63, км 203-208 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 125-126, 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 142-144 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СБО;
- км 164 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонтная планировка обочин;
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт;
- км 110-119 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, отсыпка обочин;
- км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механизированная очистка ПЧ;
- км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 44-76(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.