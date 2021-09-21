В Ленобласти выявили 215 новых зараженных коронавирусом на 21 сентября

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 215 человек.
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20.09.2021 175
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+6), Мозолёво-1 (+1), Селище-1 (+1), Совхозный (+1).
- Волосовский район: Волосово (+4), Каложицы (+1), Курск (+2), Большая Вруда (+2), Клопицы (+2), Сяглицы (+1), Калитино (+1).
- Волховский район: Волхов (+5), Новая Ладога (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+15), Кудрово (+13), Янино-1 (+4), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+1), Кузьмоловский (+2), пгт. им. Морозова (+2), Старая (+2), Новосергиевка (+2), Вартемяги (+1), Романовка (+2), Бугры (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Капитолово (+1), Дубровка (+1), Хапо-Ое (+1), Мистолово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+16), Селезнево (+1), Лесогорский (+1), Возрождение (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+13), Рождествено (+1), пгт. Сиверский (+1), Батово (+2), Лампово (+1), Новый Учхоз (+1), Новый Свет (+1), Новосиверская (+1), Нижняя (+1), Погост (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+8), Большая Пустомержа (+1), Волково (+1).
- Киришский район: Кириши (+9), Бестоголово (+1).
- Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1), Приладожский (+1), Синявино (+1), Путилово (+2), Мга (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6), Заозерье (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гостилицы (+2), Большая Ижора (+1), Виллози (+2), Копорье (+1), Форт Красная Горка (+1), Малое Карлино (+1).
- Лужский район: Луга (+4), Саба (+1), Мшинская (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Починок (+1), Запорожское (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+4), Старополье (+3).
- Тихвинский район: Тихвин (+9), Шугозеро (+1), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Тосно (+5), Никольское (+7), Ульяновка (+1), Лисино-Корпус (+1), Красный Бор (+1).