В Ленобласти выявили 215 новых зараженных коронавирусом на 21 сентября

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 215 человек.

Вам будет интересно В круглосуточные учебные и лечебные учреждения Ленобласти будут пускать только одного родственника Александр Дрозденко подписал постановление, с 20 сентября вносящее корректировку в основной «антиковидный» документ Ленинградской области. Оно запрещает посещение учреждений образования, здравоохранения и... 20.09.2021 175

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию новой коронавирусной инфекции.