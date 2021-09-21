Заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина погибла при пожаре в Петербурге

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, Заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина погибла в возрасте 93 лет при пожаре в собственной квартире дома на Петровской набережной в Санкт-Петербурге.

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На месте происшествия работали криминалисты, специалисты в области судебной медицины и сотрудники МЧС.

Вавилина родилась 12 февраля 1928 года в Ленинграде. С 1969 года преподавала в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова.