Россия возобновила авиасообщение ещё с четырьмя странами

Как сообщает РИА «Новости», Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, а также увеличивает количество рейсов в некоторые из уже открытых стран – Венгрию, Казахстан и Катар.

Вам будет интересно Девочку с хоботом вместо носа признали воплощением божества - фото Как сообщает Daily Star, шестилетняя Лакшими (Lakshimi) родилась в Индии с деформацией на лице в виде продолговатого хобота. После рождения внешность... 20.09.2021 282

Рейсы Москва – Багдад будут выполняться два раза в неделю, Москва – Мадрид и Москва – Барселона по четыре раза в неделю, Москва – Малага и Москва – Аликанте по два раза в неделю. Самолеты в Кению будут летать по маршруту Москва – Найроби с частотой два рейса в неделю, в Словакию – по маршруту Москва – Братислава с частотой четыре рейса в неделю и Санкт-Петербург – Братислава с частотой два полета в неделю. Кроме того, возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Также увеличивается число полетов в Венгрию по маршруту Санкт-Петербург – Будапешт с двух до четырех рейсов в неделю, Казахстан – по маршрутам Москва – Нур-Султан с трех до семи полетов в неделю, Москва – Алма-Ата с двух до семи рейсов в неделю, Москва – Караганда, Москва – Шымкент, Москва – Актау, Москва – Кустанай, Санкт-Петербург – Нур-Султан, Махачкала – Актау, Грозный – Актау, Калининград – Алма-Аты, Калининград – Нур-Султан, Новосибирск – Нур-Султан, Омск – Нур-Султан, Омск – Павлодар, Омск – Петропавловск с частотой один полет в неделю на каждом маршруте.