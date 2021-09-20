Девочку с хоботом вместо носа признали воплощением божества — фото

Как сообщает Daily Star, шестилетняя Лакшими (Lakshimi) родилась в Индии с деформацией на лице в виде продолговатого хобота.

После рождения внешность ребенка испугала местных жителей, однако позже они признали ее воплощением бога мудрости и благополучия Ганеши с головой слона. Во время национальных праздников девочке дарят подарки и деньги, а взамен просят благословения.

Вам будет интересно Ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Как сообщают РИА «Новости», ребенка впервые в истории госпитализировали из-за зависимости от компьютерной игры Fortnite. В Университете Хайме I рассказали, что... 16.09.2021 305

Лакшими перенесла операцию по удалению хобота, и вместо него на лице девочки остались два носа. Врачи порекомендовали семье девочки подождать, пока она повзрослеет, чтобы решить, какие пластические операции помогут полностью исправить ее внешность.