«Лучший преподаватель детской школы искусств» работает во Всеволожске

Виктория Бирюкова из Детской школы искусств им. Глинки одержала победу в региональном туре общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств».

Виктория Валерьевна преподает ребятам игру на гуслях. Теперь она отправится на II тур конкурса, который пройдет с 1 по 30 октября среди педагогов СЗФО.

Отметим, что в 2018 году награду «Лучший преподаватель детской школы искусств» получила Инна Лаврова из Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова, которая за полвека воспитала более 100 учеников, среди которых – победители региональных и международных конкурсов.