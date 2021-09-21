Ленинградский зоопарк присоединяется к ЭКО-марафону для детей

Стоимость участия не превысит цену входного билета.
По информации пресс-службы зоопарка, с 20 по 26 сентября, каждый желающий сможет принять участие в познавательной программе «ЭКО марафон в зоопарке – 2021».
Дети в игровой форме узнают о загрязнении окружающей среды и о том, как это влияет на животный мир.
Отмечается, что программа рассчитана для школьников от 10 человек.
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20.09.2021 168