Ленинградский зоопарк присоединяется к ЭКО-марафону для детей

Автор: Александр Селиванов
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Стоимость участия не превысит цену входного билета.

По информации пресс-службы зоопарка, с 20 по 26 сентября, каждый желающий сможет принять участие в познавательной программе «ЭКО марафон в зоопарке – 2021».

Дети в игровой форме узнают о загрязнении окружающей среды и о том, как это влияет на животный мир.

Отмечается, что программа рассчитана для школьников от 10 человек.

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20.09.2021 168
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