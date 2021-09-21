Минэкономразвития ухудшило прогноз по инфляции в России

Министерство экономического развития улучшило оценку по динамике ВВП России в 2021 году. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Херсонцев, передает РИА «Новости».

— Повысили оценку ВВП на текущий год до 4,2%, — сказал он.

Напомним, что до этого в ведомстве прогнозировали рост на 3,8%.

Кроме того, Минэкономразвития скорректировало прогноз среднего курса доллара на 2021 год. Теперь ожидается, что доллар будет стоить 72,8 рубля, а не 73,6 рубля.

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При этом прогноз инфляции в России на 2021 год напротив ухудшился. В ведомстве считают, что к концу года она составит 5,8% вместо 5%.