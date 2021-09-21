Александр Дрозденко вручил сертификат на квартиру олимпийской чемпионке

Сегодня, 21 сентября, Светлана Колесниченко — олимпийская чемпионка по синхронному плаванию получила денежную премию и сертификат на квартиру в Гатчине.

«От всех жителей Ленинградской области хочу ещё раз выразить слова благодарности за те положительные эмоции, которые мы получили, пока смотрели Олимпиаду. Мы радовались каждой награде, а когда награду приносит наша жительница — это радость вдвойне. Сегодня мальчишки и девчонки берут с вас пример», — сказал глава региона.

За олимпийское золото спортсменам из Ленобласти полагается 3 млн рублей. Так как у Колесниченко две медали, она получит двойную выплату.

20 сентября Светлана отпраздновала свой 28 день рождения. По этому случаю губернатор также вручил девушке подарок — чайный сервиз с рисунками Билибина, который выполнил по индивидуальному заказу Ломоносовский фарфоровый завод.

Напомним, что на летних Олимпийских играх-2020 в Токио гатчинская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала две медали в парном и групповом выступлениях.

Сегодня Светлана Колесниченко ─ трехкратная Олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Она выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях. А также была признана синхронисткой 2019 года.