ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин соглашается на бесплатные товары и услуги

Каждый четвертый россиянин — 25% — воспользовался бесплатными товарами или услугами, предложенными различными компаниями. Довольными качеством остались 48%.

Наибольшей популярностью пользовались медицинские услуги и лекарства. Ими воспользовались 18% населения, среди которых 51% граждане старше 60 лет. Также в тройку популярных предложений вошли ювелирные изделия — 12%, продукты и косметические услуги — по 10%, сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

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Довольными качеством бесплатного предложения остались 48% респондентов, среди которых выше доля молодежи от 18 до 34 лет. Не удовлетворены полученными бесплатными услугами или товаром остались 25% опрошенных.