Выплаты пособий и пенсий россиянам станут автоматическими

Пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка с 2022 года будут начисляться автоматически.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства о планах провести индексацию материнского капитала в 2022 году и плановый период 2023-2024 годов. Он также отметил, что пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка со следующего года будут начислять в беззаявительном порядке.

ТАСС. — То есть автоматически в электронном виде, что гораздо удобнее и проще, не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас, — цитирует Мишустина

По его словам, теперь родителям не придётся тратить ни силы, ни время на сбор справок, они смогут полностью посвятить себя малышу.

Премьер также отметил, что пособия по временной нетрудоспособности также будут оплачиваться по-новому. Сумма выплат по больничному по уходу за ребенком до 8 лет составит 100% от среднего заработка.

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По его словам, правительство уже заложило необходимые для этого средства. Предусмотрены они и на предоставление и индексацию материнского капитала, и на компенсации при несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, добавил Мишустин.