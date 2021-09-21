В словаре коренных народов Ленобласти появилось новое слово

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «Дело». Они отметили интересный факт: в языках коренных малочисленных народов Ленобласти слова «дело» и «поступок» выражаются одним словом. Они также рассказали о значении слова, его понятии и интерпретации в нашей повседневной жизни.

«Мы желаем каждому быть тем, человеком, чьи слова не расходятся с делом, чтобы рядом с вами всегда были бы такие же люди дела, чтобы ваши дела были оценены по достоинству, и все сделанное приносило максимальную пользу», — говорится в сообщении.