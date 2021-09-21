Разводку Ладожского моста на трассе “Кола” перенесли на 22 сентября

Запланированная сегодня, 21 сентября, разводка Ладожского моста в Ленобласти была перенесена на 22 сентября.
Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 22 сентября с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 “Кола” в Кировском районе Ленобласти. Это связано с проходом по реке барже-буксирного состава.
Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
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