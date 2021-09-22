Населенные пункты Ленобласти, где на 22 сентября выявлены 221 новый зараженный COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 221 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 22 сентября.

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Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Киришском и Кировском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.