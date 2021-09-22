Населенные пункты Ленобласти, где на 22 сентября выявлены 221 новый зараженный COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 221 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 22 сентября.
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21.09.2021 87
Новые случаи заболевания за сутки не зафиксированы в Бокситогорском, Киришском и Кировском районах. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Волосовский район: Волосово (+3), Каложицы (+1), Бегуницы (+1), Сумино (+1), Торосово (+1), Вруда (+1), Сяглицы (+1), Коростовицы (+1), Калитино (+2), Горки (+1).
- Волховский район: Волхов (+7), Сясьстрой (+1), Гостинополье (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+17), Всеволожск (+10), Кудрово (+8), Новое Девяткино (+1), Разметелево (+2), Сертолово (+3), Старая (+3), Вартемяги (+2), Токсово (+1), Романовка (+2), Бугры (+2), Агалатово (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Капитолово (+1), Павлово (+1), Хапо-Ое (+1), Рахья (+2), Ненимяки (+1), Мистолово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Гончарово (+1), Первомайское (+2), Советский (+1), Харитоново (+1), Зайцево (+1), Михалёво (+1), Бородинское (+1), Лебедевка (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+10), Рождествено (+2), Никольское (+1), Сиверский (+1), Вырица (+1), Коммунар (+1), Белогорка (+1), Лампово (+1), Новый Учхоз (+1), Мины (+3), Пудость (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+9), Вистино (+1), Котлы (+1), Нежново (+1), Удосолово (+1), Ивангород (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+7).
- Ломоносовский район: Новоселье (+2), Большая Ижора (+1), СНТ «Флора-2» (+1), Келози (+1), Виллози (+4), Разбегаево (+1), Михайловка (+1), Пески (+1).
- Лужский район: Луга (+3), Торковичи (+1), Заклинье (+1), Толмачёво (+2), Межозёрный (+1).
- Подпорожский район: Никольский (+1), Подпорожье (+3).
- Приозерский район: Приозерск (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+12), Загривье (+1), Старополье (+3), Большие Поля (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+11), Шибенец (+1), Ганьково (+1).
- Тосненский район: Глинка (+2), Тосно (+9), Никольское (+4), Любань (+1), Гладкое (+1), Войскорово (+1).