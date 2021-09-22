ЕС решил ввести единый стандарт зарядных устройств для всех гаджетов

Евросоюз планирует ввести единый утвержденный стандарт зарядного устройства для всех смартфонов, планшетов, наушников и других гаджетов на своей территории. Об этом сообщили «Ведомости».
Соответствующий законопроект Еврокомиссия представит 23 сентября. Сторонники инициативы считают, что введение единого разъема для зарядки всех гаджетов положительно скажется на экологии, а также облегчит жизнь пользователям.
Если законопроект примут, наибольший ущерб понесет компания Apple, поскольку для своих гаджетов она использует фирменный разъем и кабель Lightning. Именно представители Apple и выступают против инициативы, утверждая, что она затормозит процесс развития новых технологий.
Вам будет интересно
Компания Apple начала сегодня принимать предварительные заказы в России не только на смартфоны линейки iPhone 13, но и на новые...
22.09.2021 72