Okko и компания Александра Роднянского снимут сериал о Павле Дурове

Кинокомпания «Нон-стоп продакшн», принадлежащая продюсерам Александру Роднянскому и Сергею Мелькумову, снимет сериал о Павле Дурове по роману Николая Кононова «Код Дурова». Это будет первый совместный проект в рамках сотрудничества «Нон-стоп продакшн» с онлайн-кинотеатром Okko.

Сначала планировалось снять полнометражный фильм, но позже стало ясно, говорит Александр Роднянский, что «личность Павла Дурова и история социальных сетей ВКонтакте и Telegram точнее подходят под формат современного сериала». Информации о начале съемок и дате их премьеры пока нет.

Сериал о Дурове выйдет в рамках сотрудничества «Нон-стоп продакшн» с Okko. По условия сделки, в течение четырех лет компания выпустит не менее восьми проектов для онлайн-кинотеатра.

Среди картин «Нон-Стоп Продакшн» — «Дылда» Кантемира Балагова, «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена» Андрея Звягинцева и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко (первый российский фильм, завоевавший Гран-при программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля).