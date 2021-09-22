Как связаны именитые французы с Ленобластью рассказывает «Французский след»

Новый туристический маршрут «Французский след» пройдет через остров Коневец, поселок Кузнечное, города Приозерск и Выборг.

Французский писатель Александр Дюма-отец в 1858 году посетил Кексгольм (ныне Приозерск) и Кузнечное. Где гранитные скалы напомнили писателю пейзажи «самого гористого из кантонов Швейцарии».

Туристы совершат пешеходную экскурсию по парку Монрепо, архитектором которого является Огюст Монферран, выдающийся зодчий первой половины XIX века, родившейся в Париже.

Вам будет интересно Туристов отправят во времена викингов по Ладожскому озеру Из Ленобласти в Карелию по Ладожскому озеру - это новый водный маршрут, который позволит погрузиться в эпоху викингов. Маршрут разрабатывает... 21.09.2021 113

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылся новый туристский маршрут по рекам и озерам Карельского перешейка. По пути туристы могут не только посетить многочисленные достопримечательности Ленинградской области ─ Выборгский замок, крепость Корела, православные церкви, лютеранские кирхи, руины гидротехнических сооружений и старинных хуторов, но также отправиться за ягодами и грибами. Подробная карта маршрута размещена на сайте.