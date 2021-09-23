В ПФР рассказали о начислении доплат неработающим пенсионерам

Такой же порядок применяется и в связи с приобретением северного стажа, и в связи с увольнением с работы.

В Пенсионном фонде России напомнили о плановых и неплановых повышениях пенсий в течении года. В случаях достижения 80-летнего возраста, приобретения стажа на Севере или увольнения с работы повышение выплат пенсионерам не привязано к фиксированным датам в течение года. Пенсия повышается при наступлении соответствующих обстоятельств.

— Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным, — уточнили в ПФР.

Повышенную пенсию получают россияне, которые работают или работали на Севере. Полностью выработанный северный стаж даёт право получать повышенные выплаты вне зависимости от того, где пенсионер живёт.

— Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, — напомнили в ПФР.

Помимо этого, в России есть плановые повышения пенсий. 1 января индексируются страховые пенсии. 1 апреля повышаются пенсии по гособеспечению, включая социальные. 1 августа Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров.

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В ПФР также напомнили, что все перерасчёты по пенсиям делаются автоматически. Пенсионерам обращаться в отделения фонда нет необходимости.