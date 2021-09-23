В ПФР рассказали о начислении доплат неработающим пенсионерам

Такой же порядок применяется и в связи с приобретением северного стажа, и в связи с увольнением с работы.
В Пенсионном фонде России напомнили о плановых и неплановых повышениях пенсий в течении года. В случаях достижения 80-летнего возраста, приобретения стажа на Севере или увольнения с работы повышение выплат пенсионерам не привязано к фиксированным датам в течение года. Пенсия повышается при наступлении соответствующих обстоятельств.
Повышенную пенсию получают россияне, которые работают или работали на Севере. Полностью выработанный северный стаж даёт право получать повышенные выплаты вне зависимости от того, где пенсионер живёт.
Помимо этого, в России есть плановые повышения пенсий. 1 января индексируются страховые пенсии. 1 апреля повышаются пенсии по гособеспечению, включая социальные. 1 августа Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших пенсионеров.
В ПФР также напомнили, что все перерасчёты по пенсиям делаются автоматически. Пенсионерам обращаться в отделения фонда нет необходимости.