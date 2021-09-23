Рособрнадзор счел неоправданным отказ от ЕГЭ из-за риск снижения качества образования

В ведомстве считают необоснованным вариант при полном отказе от аттестации в формате ЕГЭ, так как это может создать ситуацию, при которой в России произойдет снижение качества образования.

В разговоре с РИА Новости представители пресс-службы ведомства пояснили, что необоснованность отказа объясняется тем, что это может снизить качество образования по причине того, что «единые подходы и процедуры, которые были организованы на федеральном уровне, мотивируют российских школьников к обучению».

Рассуждая о ЕГЭ, которое выступает в качестве вступительного испытания, в ведомстве заявили, что такой формат подтвердил свою востребованность и эффективность в отборе абитуриентов, поступающих в вузы.