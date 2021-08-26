С началом учебного года будущим выпускникам школы стоит задуматься о дополнительной подушке безопасности при поступлении в вуз. Хорошие результаты ЕГЭ — не единственный путь, благодаря которому можно поступить в желаемое учебное заведение. К тому же многие рассчитывают на бюджетные места, выделяющиеся в ограниченных количествах. Что добавит баллов при поступлении, рассказывает редакция ivbg.ru.

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Перечень личных успехов, с помощью которых можно заработать дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, напрямую зависит от выбранной специальности и самого учебного заведения. Например, при желании поступить на театральный факультет вряд ли вуз начислит очки за достижения на олимпиаде по биологии. Несмотря на это, многие образовательные учреждения высшей категории принимают во внимание следующие личные достижения абитуриента.

Наличие аттестата с отличием

На повышение рейтинга среди поступающих в вузы влияет наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или диплом о среднем профессиональном или начальном профессиональном образовании с отличием, которые предоставляются при поступлении.

Итоговое сочинение написанное на оценку «отлично»

Для поступления на творческие специальности дополнительные баллы можно получить, сообщив во время подачи документов, что хотите использовать итоговое сочинение по литературе для начисления очков. Распечатывать его не нужно, приемная комиссия может ознакомиться с текстом в электронной базе.

Участие в международных и всероссийских олимпиадах для школьников

При поступлении в вуз приемная комиссия берет в расчет наличие у абитуриента статуса участника сборной команды России, в составе которой он выступал на олимпиадах по общеобразовательным предметам, а также статус победителя или призера последней ступени всероссийской олимпиады школьников и другое.

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Присвоенные призовые места на международных спортивных соревнованиях

Некоторые учебные заведения принимаю во внимание наличие у будущих студентов звания чемпиона или призера Олимпийских, Паралимпийских или Сурдлимпийских игр. Рейтинг может повыситься и за счет факта титула чемпиона мира или Европы, а также при первых местах в первенствах мира или Европы.

Значок ГТО — «Готов к труду и обороне»

При предъявлении специального удостоверения, подтверждающего обладание золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» большинство вузов начисляют дополнительные баллы.

Другие достижения в спорте

Некоторые учебные заведения начисляют очки тем абитуриентам, кто имеет действующие разряды по спорту или спортивные звания.

Волонтерство

Несколько баллов можно получить за добровольческую деятельность. В разных учебных заведениях нашей страны приняты свои стандарты, согласно которым будущий студент может повысить свои рейтинг при поступлении. Поэтому, необходимо заранее ознакомиться с правила понравившегося вуза.

Как и сколько добавляют баллов за личные достижения абитуриента?

Каждое учебное заведение имеет свои принципы по начислению баллов. Информацию о повышении рейтинга можно уточнить в интересующем вас вузе. Кроме того, стоит заранее поинтересоваться, какие программы при поступлении участвуют в начислении дополнительных очков, а также какие спортивные мероприятия , олимпиады и конкурсы засчитывает приемная комиссия.

Отметим, что будущий студент не может получить за личные достижения, сколько бы их не было, больше 10 баллов сверху.

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