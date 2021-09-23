Ленобласть на конкурсе «Учитель года» представит педагог из Агалатово

Учитель математики и информатики Агалатовского центра образования Мария Тимченко представит Ленобласть в финале Всероссийского конкурса «Учитель года».

Ранее Мария Тимченко стала победителем Ленинградского областного конкурса профессионального педагогического мастерства в 2021 году в номинации «Учитель года». Она опытный педагог и много времени посвящает общественной деятельности в составе Ассоциации молодых педагогов региона.

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Кроме того, в Сочи пройдет заключительный этап Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России». Ленобласть представит воспитатель детского сада комбинированного вида №59 в Новом Девяткино Екатерина Степаненко.