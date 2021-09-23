В Ленобласти выбрали лучшего таксиста

Необычный конкурс «Лучший водитель такси в России – 2021» состоялся в 47-м регионе. Победитель «соревнования» представит область на Всероссийском этапе конкурса. К слову, в прошлом году он также занял первое место.

Конкурс для таксистов Ленобласти и Петербурга прошёл в 3 тура. В первом этапе участники сдавали экзамен по правила дорожного движения. Во втором туре эксперты оценивали теоретические знания участников, а в завершающем — профессиональное мастерство, рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

«Главная цель конкурса ― обеспечение безопасности и регулярности движения, что благоприятно повлияет на развитие транспортной системы регионов», ― отметил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Участники из Ленинградской области и Санкт-Петербурга уже по сложившейся традиции и в этот раз заняли высокие места в финале. В 2018 году победителем первого всероссийского конкурса стал представитель Северной столицы, а в 2020 году первое место занял водитель такси из Ленинградской области, Алексей Стебо, который одержал победу в региональном этапе конкурса и в этом году. Теперь он будет представлять наш регион на федеральном этапе конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021».