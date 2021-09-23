В Ленобласти пройдет ралли «10 озер»

Ралли «10 озер» стартует 2 октября на площади Ленина в Приозерске.

В мероприятии примут участие автолюбители из разных городов России. Они проедут по живописным местам Ленобласти – осенним дорогам Карельского перешейка. На маршруте участникам предстоит выполнить дополнительные игровые задания. Заявку на участие уже подали 40 человек.

Финальной точкой ралли станет курорт «Игора» в Приозерском районе. Там же состоится скоростной спринт и награждение.