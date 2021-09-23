В Гатчине пройдет экологический фестиваль «Зеленый город»

Экологический фестиваль «Зеленый город» пройдет 25 сентября в сквере «Юность» в городе Гатчина Ленобласти.

Гостей ждет насыщенная программа: выставки, квесты, мастер-классы и многое другое. Все желающие смогут познакомиться с экологическими и социальными инициативами района. Вечером пройдет концерт.

В минувшие выходные в рамках фестиваля состялись велозаезд, мастер-класс по росписи кормушек и экскурсия по парку с орнитологом. Также были установлены малые архитектурные формы для сквера.