В Гатчине пройдет экологический фестиваль «Зеленый город»

Экологический фестиваль «Зеленый город» пройдет 25 сентября в сквере «Юность» в городе Гатчина Ленобласти.
Гостей ждет насыщенная программа: выставки, квесты, мастер-классы и многое другое. Все желающие смогут познакомиться с экологическими и социальными инициативами района. Вечером пройдет концерт.
В минувшие выходные в рамках фестиваля состялись велозаезд, мастер-класс по росписи кормушек и экскурсия по парку с орнитологом. Также были установлены малые архитектурные формы для сквера.
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21.09.2021 116