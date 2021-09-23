Фото: шесть иностранцев задержали у границы в Выборгском районе

За двое суток в пограничной зоне в Выборгском районе Ленобласти сотрудники ФСБ задержали шесть граждан одной из стран Латинской Америки.

В ходе опроса выяснилось, что задержанные планировали отправиться в страны Европейского Союза в «поисках лучших условий для жизни». При себе у них были рюкзаки с теплыми вещами, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: погрануправления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

Решением Выборгского городского суда, нарушителям назначены штрафы по 500 рублей и выдворение за пределы России.

Всего за прошлый месяц у границы России со странами Евросоюза задержаны 390 нарушителей, 360 из них – иностранцы.