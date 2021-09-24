Служебный пес помог найти закопанное тело убитой женщины в Петербурге

По информации ivbg.ru, 22 сентября в полицию с заявлением об исчезновении 37-летней матери обратился 18-летний житель Санкт-Петербурга. По словам молодого человека, женщина ушла из дома со своим новым мужем и не выходит на связь.

Служебный пес по кличке Карбид взял след и привел полицейских на пустырь в районе Волго-Донского проспекта. Там обнаружены закопанные останки убитой.

Вам будет интересно Петербуржец жестоко расправился с молодой женой, работавшей секс-коучем По информации ivbg.ru, 21 сентября в полицию сообщили о девушке, якобы выпавшей из окна дома № 15 по Коломяжскому проспекту... 22.09.2021 341

Следствие полагает, что ее убил 44-летний супруг. Мужчина задержан, но отрицает обвинения. Следствие продолжается.